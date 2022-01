Andrea Riccardi al Quirinale? Spunta questa foto: "Ci crede davvero", un segnale inequivocabile

24 gennaio 2022 a

Andrea Riccardi, l'ex ministro del governo Monti, fondatore della comunità di Sant'Egidio, dopo essere stato proposto dal centrosinistra - Pd, Movimento 5 stelle e Leu - come papabile per il Quirinale, ha cambiato la foto del suo profilo Facebook. E non è solo un dettaglio visto che ogni dettaglio, quando si sta per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, ha un significato.

Ora, nota il sito formiche.net, dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi che si è ritirato dalla sua corsa al Quirinale, le agenzie di stampa hanno battuto il nome di Riccardi come possibile “candidato di bandiera” dei progressisti in aula.

E il diretto interessato è andato subito a cambiare la sua foto del profilo su Facebook mettendo uno scatto che lo ritrae insieme all’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. C'è un segnale nascosto dietro questa scelta? Intanto i commenti si sono scatenati: "Sarebbe un perfetto presidente della Repubblica".

Del resto Riccardi ha tutte le caratteristiche per salire al Colle: piace alle cancellerie estere, ha un ottimo rapporto con gli Stati Uniti e anche con Berlino e con la cancelliera che per vent’anni ha retto la politica europea. Unico neo le sue posizioni - attraverso la Comunità di Sant'Egidio, sull’immigrazione e sui corridoi umanitari che potrebbero renderlo incandidabile agli occhi del centrodestra.

