Quirinale, "battaglia all'ultimo voto tra Casini e Draghi": il report a pochi minuti dal voto, partita chiusa? Ecco chi vincerà

Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi, chi ha maggiori possibilità di essere eletto al Quirinale? Pur essendo Mario Draghi il favorito nella corsa, con una quota che è salita da 1,80 a 2,10, i bookmakers crederebbero molto anche nelle chance del senatore Pier Ferdinando Casini, le cui quotazioni - come riporta Agipronews - sarebbero passate da 13 a 4, secondo i dati di Ladbrokers.

Tuttavia, non sarebbero solo questi i nomi in lizza per sostituire Sergio Mattarella al Colle. Sono ancora in gioco, infatti, sia la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati a 7, sia la ministra della Giustizia Marta Cartabia a 9. Per i bookmakers, invece, perde sempre più consistenza l’ipotesi del secondo mandato di Mattarella, ora a 12 (era a 8).

Ferme a 15 le quotazioni del vicepresidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, mentre il Commissario europeo per gli affari economici ed ex premier Paolo Gentiloni è a 17. In fondo alla classifica, e quindi difficilmente eleggibili, sia Franco Frattini che Gianni Letta, due nomi che forse non sarebbero dispiaciuti alla coalizione di centrodestra. Entrambi, infatti, sono a 21. La prima tornata di voto avrà luogo oggi, a partire dalle ore 15, a Montecitorio. Al momento, comunque, le agenzie di scommesse sottolineano come la partita sia ancora molto incerta, anche perché le personalità in campo sono molto diverse tra loro.

