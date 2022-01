Quirinale, Elisabetta Belloni? Perché lady servizi segreti può spalancare le porte del Colle a Mario Draghi

24 gennaio 2022 a

a

a

Nelle trattative sul Quirinale spunta il nome di Elisabetta Belloni. Non per candidarla presidente della Repubblica ma per prendere il posto di Mario Draghi a Palazzo Chigi e spianare così la strada all'attuale premier per salire al Colle. Ipotesi che si fa sempre più concreta visto anche l'incontro tra Matteo Salvini e lo stesso Draghi avvenuto questa mattina 24 gennaio.

Capo dei servizi segreti, sarebbe la prima donna alla guida di un governo. Sarebbe, riporta La Repubblica, perché non solo ci vorrebbe l'eventuale via libera delle forze che compongono l'attuale maggioranza, ma anche un patto sull'elezione di Draghi al Quirinale. E di patti così al momento non ce n'è.

Sallusti "strofina la palla di vetro": intrigo-Quirinale, le possibili soluzioni al giallo. La diretta-video dalla redazione di Libero

Però tutti ragionano sul suo nome. La direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è stata segretario generale della Farnesina, prima ancora ha diretto l'unità di crisi del ministero e guidato il gabinetto dell'allora responsabile degli Esteri Paolo Gentiloni. Piace trasversalmente, da Fratelli d'Italia al centrosinistra. È molto stimata da Giancarlo Giorgetti e ha ottimi rapporti con Luigi Di Maio. Ovviamente è sostenuta Draghi, che l'ha chiamata otto mesi fa a comandare il Dis.

Andrea Riccardi fuori controllo: "Il Quirinale? Ci crede davvero". Che foto ha pubblicato su Facebook | Guarda

L'unico neo è proprio questo. Passere dai vertici dei Servizi al governo pone forti dubbi sull'opportunità di una sia candidatura. Non va poi trascurato il fatto che vi vuole un accordo per candidare e votare Draghi al Quirinale, e questo non è affatto scontato. Tutto è ancora molto confuso e gli unici nomi che per ora sembrano resistere ai veti incrociati sono quelli di Giuliano Amato e Sergio Mattarella. Invoca ancora Mattarella Enrico Letta insieme alla "carta Draghi". Mentre su Pier Ferdinando Casini rimane la contrarietà di Matteo Salvini e i dubbi dell'ala sinistra del Pd.

"Nessun veto". Conte sconfessa Letta: ira di Di Maio, Cinque stelle nel caos. "Mini-vertice in corso, pare che..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.