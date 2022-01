Quirinale, la "spintarella" di Vittorio Sgarbi: "Perché Mario Draghi sarebbe la vittoria del centrodestra"

Antonio Rapisarda 24 gennaio 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi - nel suo sterminato curriculum - è stato pure il "telefonista" con cui Silvio Berlusconi ha condotto l'operazione scoiattolo. A poche ore dalla prima chiama è convinto che il centrodestra possa ancora chiudere la partita a suo favore in due modi. Stando attento però a non sottovalutare proprio gli "scoiattoli".

Onorevole, Berlusconi sul Colle ha fatto un passo indietro importante da ogni punto di vista. Gli analisti si dividono: vittoria o sconfitta?

«È una testimonianza di consapevolezza che corrisponde a quello che gli avevo sempre detto ultimamente. Non capisco perché non gli hanno comunicato prima della convocazione del vertice che bisognava vincere puntando su un altro che era Draghi. A quest' ora avrebbe indicato lui, in grande anticipo, il nome su cui il Pd non poteva che convergere. Ma sono ancora in tempo, lui e gli altri, per farlo».

Scusi, ma non è stato proprio il Cav ad avere impallinato la candidatura di Draghi?

«Ma non è detto... Può darsi che sia una strategia di quelli lì che sono attaccati a lui... Certo, Draghi gli creava una forte competizione. Però nulla mi convince che non sia ancora la soluzione migliore per lui: vorrebbe dire costringere il Pd ad andare al seguito. Certo, c'è un'alternativa, più complicata...»

Maria Elisabetta Alberti Casellati?

«È una donna, è di Fi ed istituzionale. Su questa potrebbero avere un rilievo imprevedibile pure gli ex 5 Stelle che io ho convocato uno per uno e che non vorrebbero Draghi in alcun modo. Insomma, in questo caso potrebbero essere utili loro, insieme a una parte di 5 Stelle che con Conte odiano Draghi, per ottenere un risultato che corrisponde all'identikit auspicato: una figura che non sia Draghi, che non sia del Pd e che sia di centrodestra».

"Proporrà un nome, io so qual è". Berlusconi verso il "ritiro", la bomba di Vittorio Sgarbi: chi sarà il prossimo presidente

Lei cosa si augura?

«Per molte ragioni l'indicazione di Draghi sarebbe una vittoria per tutti e in particolare per il centrodestra. Paradossalmente si potrebbe fare un governo giallo-verde con una specie di Conte -ma più intelligente di questo -che ha i voti di tutto il centrodestra, di M5S e Renzi senza Pd. Però nel momento in cui tu fai un accordo sul presidente della Repubblica lo fai anche per il governo. E con Draghi è facile».

Lei oggi per chi voterà?

«Se mi danno l'indicazione, condivisa dal centrodestra, di Draghi vado su Draghi. Altrimenti mi riservo di valutare. Magari voterò Berlusconi da solo».

"So per certo che non voteranno Draghi". Sgarbi, la soffiata che "ribalta" il Quirinale: conta drammatica, palla al centrodestra

E gli scoiattoli?

«Sono tanti e sono senza casa: chiunque gli mettono sotto il naso che non sia Draghi lo votano. Se Salvini, la Meloni e me oggi votiamo tutti Draghi, il Pd che cosa fa? Dice di no perché l'ha proposto Salvini? Insomma, si tratta un'elezione facilissima apparentemente ma difficilissima se uno si incaglia contro Draghi».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.