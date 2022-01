Quirinale, Aldo Cazzullo: "Molti sulla scheda scrivono Sergio Mattarella", ecco che cosa significa

24 gennaio 2022 a

Sulle schede ci sarà anche il nome di Sergio Mattarella. Ma attenzione, scrive Aldo Cazzullo sul sito del Corriere, il suo nome sarà scritto "non tanto come segnale al capo dello Stato uscente, quanto per invocare la fine della legislatura (e l'arrivo della pensione). Oltre a questo ci saranno "le solite schede per attrici, giornalisti e pornodivi". Mentre, appunto, "qualcuno - e non solo del Pd e dei 5 Stelle - voterà Mattarella".

Ha preso infatti il via nell'Aula della Camera la prima votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Partecipano, oltre ai rappresentanti del Parlamento, anche e i delegati regionali. In questa prima votazione, come le altre due che dovessero seguire, occorre la a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, 673 voti dei 1.009 grandi elettori.

Tuttavia, in seguito alla scomparsa del deputato di Forza Italia, Vicenzo Fasano, il quorum scende a 672 grandi elettori. Numerose, dai partiti, le indicazioni di votare per oggi scheda bianca, ad eccezione di Azione di Carlo Calenda che ha annunciato che esprimerà sin dalla prima votazione il nome della ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

Umberto Bossi è stato il primo a essere chiamato per votare.

