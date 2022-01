Quirinale, Luca Zaia: "Ecco il mio presidente". Ma quale Mario Draghi: il Doge fa saltare il banco

24 gennaio 2022 a

a

a

"E' disdicevole far diventare questa situazione un sondaggio pro o contro Draghi": Luca Zaia, intercettato dai giornalisti davanti a Montecitorio prima della votazione per il Quirinale, non vuole sbottonarsi troppo. Sul presidente del Consiglio, anzi, dice: "Sta facendo benissimo a Palazzo Chigi. Spero che possa continuare il suo lavoro, ma vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore". Parlando dei recenti incontri di Matteo Salvini, invece, il governatore del Veneto ha dichiarato: "Lui ha dimostrato di privilegiare sempre il dialogo e sta agendo per il centrodestra".

"Per Mario Draghi la corsa è finita". Terremoto-Mentana, così Salvini gli ha vietato il Colle: una teoria esplosiva

Anche lui, poi, come molti altri grandi elettori, ha lasciato intendere che nei primi giorni non si arriverà a un nome condiviso: "Immagino che da giovedì si entrerà nel vivo. Il Parlamento è sovrano, bisogna vedere quali sono i progetti personali dei singoli, Draghi compreso". Quando invece gli viene chiesto quale sia il nome da lui prescelto, Zaia risponde in maniera vaga: "Per rispetto nei confronti di tutti, non faccio nomi anche perché oggi il Presidente rischia di chiamarsi scheda bianca".

In ogni caso, il governatore ha rivelato quale sarebbe - nella sua opinione - la figura ideale per ricoprire il ruolo di capo dello Stato succedendo a Sergio Mattarella. "L'identikit del Presidente a cui ambisco? Un inguaribile autonomista".

Video su questo argomento Quirinale, il voto in ambulanza: come arrivano gli onorevoli positivi al Covid, il video rubato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.