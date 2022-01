Sondaggio-Mentana, una bomba a corsa al Colle aperta: quanto perdono Salvini e Meloni. Che succede?

24 gennaio 2022 a

No, il sondaggio di Enrico Mentana non si ferma mai. Nemmeno nel primo giorno di voti sul Quirinale, al primo turno di una partita che sembra sempre più complicata. E così, al termine della prima parte della lunghissima Maratona su La7, ecco le cifre. Si parla non di Colle, ma di orientamento politico: chi voterebbero gli italiani se si andasse al voto oggi?

E il sondaggio, in un certo senso, potrebbe anche avere un certo peso nella corsa quirinalizia, tra iniezioni di fiducia o "cattive notizie". E in questo caso, le cifre di Swg non sono clementi con Matteo Salvini e la Lega, che perdono lo 0,4% in una sola settimana, assestandosi al 18,4%, terza forza a livello nazionale. La prima forza è ancora il Pd, in crescita dello 0,1% e dato al 21,7 per cento. Dunque i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, in flessione dello 0,2% al 19,8%, sotto la soglia psicologica del 20 per cento.

Quindi il M5s, che lascia sul campo lo 0,2% e si porta a un sempre più striminzito 13,5 per cento. Chi risale in modo netto, nonostante il passo indietro la sostanziale sconfitta sul Quirinale, è Silvio Berlusconi: Forza Italia guadagna lo 0,3% e si porta al 7,7 per cento. Poi Azione-+Europa, dati stabili al 4,8 per cento. E ancora i Verdi al 2,8%, Sinistra Italiana al 2,5%, Mdp-Articolo 1 al 2,5%, Italia Viva al 2,3, Italexit di Gianluigi Paragone al 2,4% e tutte le altre liste, complessivamente, al 2,4 per cento.

