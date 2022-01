Quirinale, fumata nera al primo voto: trionfo di "scheda bianca", Paolo Maddalena il più votato. Spuntano Amadeus e Signorini

24 gennaio 2022 a

Tutto come previsto. Fumata nera al primo giorno di voto per il Quirinale, dove per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica occorreva una maggioranza dei due terzi, ossia 672 voti sui 1.008 aventi diritto. Non siamo lontani, ma lontanissimi: il trionfo è di "scheda bianca", alla fine della conta sono ben 672. Una giornata di vertici, incontri, retroscena e bocche che restano cucite. Il punto è che Mario Draghi, ora, sembra più distante dal Colle. Almeno questa è la sensazione, anche perché pare che l'incontro con Matteo Salvini non sia finito nel migliore dei modi. Attivissimo il leader della Lega, che ha incontrato anche Enrico Letta ("si è aperto un dialogo") e Giuseppe Conte. E ancora, Salvini ha svelato che presto dal centrodestra arriverà una rosa di nome. E chissà se Draghi sarà dentro a quella rosa...

Per quel che riguarda il voto di oggi, il nome più votato, con 32 preferenze, è quello di Paolo Maddalena, il magistrato indicato dagli ex grillini. Insomma, su di lui sono piovuti voti dal gruppo misto, che occupa una nutrita pattuglia di ex M5s. Ovviamente le sue possibilità stanno a zero. Dunque Sergio Mattarella, con 16 voti, un chiaro segno: in molti premono per il suo bis e la speranza di questi è che, voto dopo voto, la "valanga" si possa ingrossare. E ancora a seguire in ordine sparso Marta Cartabia, Silvio Berlusconi e Roberto Cassinelli, avvocato ma soprattutto deputato di Forza Italia (e chissà da dove arrivano, quei voti). Tutti nomi sotto ai dieci voti.

Tra le curiosità, il fatto che qualcuno abbia scritto sulla sua scheda anche il nome di Alberto Angela (che ottiene ben due voti). Poi è spuntato Amadeus, ma anche Alfonso Signorini. E qualcuno ha indicato il nome di Antonio Razzi, così come qualcun altro ha votato sia per Mauro Corona, l'alpinista e scrittore di Cartabianca, così come per Ugo Matteo, il professore che ci siamo abituati a vedere in televisione a propagandare folli teorie no-vax. Insomma, tutto e il contrario di tutto. Due voti anche per Gian Marco Chiocci, direttore della AdnKronos.

Fumata insomma non nera, ma nerissinma. Partiti compatti solo su una cosa: la scheda bianca. "Bianca, bianca, bianca", recitava quasi come un mantra Roberto Fico. In giornata, Giorgia Meloni ha lanciato il nome di Carlo Nordio, che ha raccolto pochi consensi: ovvio, poiché quella della leader di FdI è una candidatura "seria", anche se con pochissime possibilità (dunque, come da prassi, il partito fino a che non vi è accordo non lo vota). Secondo Umberto Bossi, per onor di cronaca, quello di Mario Draghi è il nome che, alla fin fine, potrebbe spuntarla. Ma come detto, siamo in altissimo mare. Appuntamento al secondo voto.

DI SEGUITO TUTTI I VOTI AL PRIMO SCRUTINIO

Presenti e votanti 976, astenuti nessuno.

Schede bianche: 672

Paolo Maddalena: 36

Sergio Mattarella: 16

Marta Cartabia: 9

Roberto Cassinelli: 7

Silvio Berlusconi: 7

Guido De Martini 7

Antonio Tasso: 7

Ettore Rosato 6

Umberto Bossi 6

Marco Cappato: 5

Bruno Vespa 4

Cesare Pianasso 4

Elisabetta Belloni: 3

Enzo Alaia 3

Pierluigi Bersani 3

Claudio Sabelli Fioretti: 3

Maria Teresa Baldini: 3

Amedeo Sebastiani (Amadeus) 3

Francesco Rutelli: 3

Giorgio Lauro: 3

Claudio Lotito: 3

Pierferdinando Casini: 2

Giancarlo Giorgetti 2

Giuliano Amato: 2

Elisabetta Alberti Casellati: 2

Giuseppe Conte: 2

Antonio Martino: 2

Chiocci: 2

Paolo Siani 2

Piero Angela 2

Ermanno Leo 2

Carlo Nordio: 2

Walter Veltroni 2

Gianluca De Fazio: 2

Giuseppe Moles: 2

Voti dispersi: 88. Alcuni di questi sono andati a:

Salvatore Borsellino

Nicola Gratteri

Virginia Villani

Antonio Tajani

Sabino Cassese

Anna Finocchiaro

Gonnelli Mauro

Gioacchino Gabbuti

Stefano Goggi

De Rosa

Folgori

Maisano

Torromino

Giuseppe Cossiga

Dino Zoff

Pastorino

Fulvio Abbate

Alfonso Signorini

Alessandro Barbero

Giuseppe Cruciani

Mario Draghi

Vincenzo De Luca

Elio Fagioli

Alessandro Barbero

Mauro Corona

Mario Segni

Liliana Segre

Vincenzo Alaia

Aldo Morrone

Antonio Razzi

Prosperetti

Ciocci

Rosy Bindi

Giovanni Cirillo

Benito Rosati

Mario Razzo

Giovanni Maria Chessa

Giulio Elefante

Annunziata Mannarola

Leopoldo Spedaliere

Mario Calassi

Bruno Mafei

Eleonora Faina

Alessandro Mazzi

Novella

Panarese

Desa

Valentino Frescura

Romano Levoni

Giovanni Stornaiuolo

Schede nulle: 49

