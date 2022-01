Quirinale, profezia e veleno di Matteo Renzi su Salvini: "Rischia di fare la fine di Bersani". Il precedente

25 gennaio 2022 a

a

a

Matteo Renzi ha "l'impressione e la speranza" che "difficilmente andremo oltre la quarta votazione" perché "questo Paese non può rimanere appeso". In questo scenario "Matteo Salvini ha le carte" anche se "rischia di fare la fine di Bersani". Il leader di Italia Viva a Radio Leopolda dice proprio che il segretario della Lega "ha la carta per chiudere la partita" per il Quirinale - "quello che ha l’asso in mano si chiama Matteo Salvini " - anche se "non ha deciso che fare, ma siccome queste sono le Olimpiadi della politica, il mio suggerimento sommesso è quello di usare le prossime ore per far prevalere la politica. Se cercano gli effetti speciali rischiano di fare la fine di Bersani", conclude Renzi.

Durante la lettura delle schede... Fico-Casellati, guerriglia in aula: lo sfregio reciproco, fonti parlamentari confermano

E su Silvio Berlusconi, il leader di Iv è tranchant: "La candidatura di Berlusconi non esisteva, non esiste, non esisterà", aggiunge in una intervista a Il Messaggero. "Aver esposto l'ex presidente del Consiglio a questa figuraccia è stato prima di tutto umanamente ingiusto verso il Cavaliere. Detto questo io a Berlusconi ho sempre detto in faccia ciò che pensavo. Circa il ruolo di kingmaker non ho fatto alcuna dichiarazione discutibile: ho guardato i numeri. E i numeri dicono che la destra ha più voti almeno in partenza della sinistra".

Cuore rosso, bandiera italiana e questa foto: clamoroso, Casini rompe il silenzio. Abbiamo un presidente? | Guarda

L'errore del Cavaliere, prosegue, è che "ha scelto di seguire i suoi consiglieri che secondo me lo hanno portato a sbattere. E comunque i colloqui di queste ore più restano riservati, meglio è. Comunque non vedo Berlusconi dal gennaio 2015: mi ha giurato vendetta dopo la vicenda Mattarella ma col senno di poi lo rifarei. È stata una decisione che ha fatto bene all'Italia, il resto non conta", chiosa Renzi.

Video su questo argomento Quirinale, non solo Amadeus e Craxi: ecco tutti i nomi improbabili del primo voto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.