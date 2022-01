Quirinale, la scommessa di Giancarlo Giorgetti: "Ecco come andrà a finire", la certezza del leghista

25 gennaio 2022 a

Giancarlo Giorgetti è convinto che "andrà tutto bene". E se da sempre il ministro leghista sostiene la salita di Mario Draghi al Colle, si spiega qual è il senso di questo bene. Come rivela Francesco Verderami nel suo retroscena su Il Corriere della Sera la previsione di Giorgetti contrasta però, almeno in apparenza con quella del suo segretario, Matteo Salvini, Il quale, al contrario appunto, vuole fortemente che il premier debba restare a Palazzo Chigi.

Un'esigenza dettata forse anche "dalla necessità di tenere saldo il rapporto con Berlusconi". Anche perché ci sarebbe stato un colloquio tra esponenti del Pd e di Forza Italia secondi i quali "non dovrà essere Salvini a intestarsi la candidatura di Draghi per non sconfessare il Cavaliere". Insomma, in questo scenario il leader della Lega "deve garantirsi la tenuta di Forza Italia" e deve inoltre capire "quanto è forte il fronte del dissenso nel Pd e nel Movimento e quali mosse gli avversari hanno in serbo".

In questi giorni, soprattutto oggi 25 gennaio e domani, si intavoleranno trattative e si faranno doppi giochi "con i quirinabili al centro del mirino". Basterà un passo falso a far saltare tutto. Centrodestra e centrosinistra dovranno giocarsi tutte le loro carte. Alla fine avrà ragione Giorgetti? Andrà tutto bene?

