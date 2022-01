Quirinale, Guido Crosetto contro il Pd: "Franco Frattini? Ecco la risposta ai carri armati russi"

25 gennaio 2022 a

Anche sul Quirinale, la sinistra sfodera la sua arma migliore: attaccare l'avversario. A denunciare quanto sta accadendo in queste ore è Guido Crosetto: "Appena esce un nome di cdx, parte l’attacco coordinato dei 'soliti' che aprono gli schedari e tirano fuori qualunque cosa possa servire per sporcare una persona. Anche illazioni, letture distorte, palle conclamate. Oggi Frattini è una spia russa e la Casellati amica di Ruby", cinguetta il fondatore di Fratelli d'Italia.

L'ex ministro degli Esteri sarebbe stato infatti preso in considerazione durante l'incontro di ieri tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Immediate le barricate. Il primo a ostacolare un'eventuale corsa di Frattini è stato Matteo Renzi. "Sulla questione della collocazione internazionale dell'Italia non si scherza, Italia Viva non sosterrà candidati che non abbiano un profilo in purezza europeista e atlantista. Chi ha orecchie per intendere intenda - ha detto su Radio Leopolda il leader di Italia Viva, come se Frattini non lo fosse - su questo punto faremo le barricate". A fargli eco, Lia Quartapelle, responsabile Affari internazionali e Europa nella Segreteria del Pd: "La scelta del presidente della Repubblica non ha solo ricadute interne. I venti di guerra che soffiano dall'Ucraina ci ricordano che all'Italia serve un o una presidente della Repubblica chiaramente europeista, atlantista, senza ombre di ambiguità nel rapporto con la Russia".

Ma non è finita qui, perché puntuale è arrivato anche un tweet del giornalista Stefano Cappellini: "La rosa dei candidati "alti" del centrodx per il Colle: Casellati, la donna che difese Ruby nipote di Mubarak; Pera, il presidente del Senato delle leggi ad personam; Frattini, il presidente più filorusso alla vigilia della possibile invasione russa dell'Ucraina; Letizia Moratti". E proprio a Cappellini, Crosetto replica con tanto di foto che ritrae Frattini con Joe Biden: "Lei aveva parlato di voto Parlamentare ed adesso mi posta un filmato? Lei sa bene che si trovano prove per qualunque tesi, basta cercarle. Ecco la risposta ai carri armati russi". E la sinistra? Muta.

