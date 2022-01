Quirinale, l'indiscrezione: ecco la "rosa dei nomi", chi sono i sei candidati di Salvini. Ma è giallo su Franco Frattini

25 gennaio 2022 a

a

a

Rosa di nomi con giallo nel giorno della seconda votazione. I candidati che il centrodestra proporrà al centrosinistra dovrebbero essere quattro: Maria Elisabetta Casellati, Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. E Franco Frattini? Nelle prime ore della mattinata il suo nome era dato per escluso, poi però Giorgio Mulè ha confermato in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 che Frattini è nella lista. Addirittura ci sarebbe un altro nome e secondo indiscrezioni dovrebbe trattarsi di Antonio Tajani. Altre fonti parlano di Giulio Tremonti.

"Il centrodestra oggi è di maggioranza nel Paese, ci aspettiamo che il candidato possa essere espresso da noi. Il centrodestra farà 5-7 nomi di alto profilo", ha detto Matteo Salvini. "Non ci devono essere veti su questi nomi altrimenti significa che non c'è alcuna volontà di dialogo". Secondo quanto riferisce chi ha partecipato alla riunione del centrodestra, non è ancora stato deciso come comportarsi nella seconda votazione in programma dalle 15.

Ma alla stessa ora l'alleanza di centrodestra presenterà ufficialmente le figure che ritiene possano avere il consenso delle altre forze politiche o almeno di una parte, considerato che l'ex ministro dell'Interno ha ricordato che anche Giorgio Napolitano non è stato eletto con l'80% dei sì. Questo il primo passo. Nell'eventualità che Casellati, Nordio, Tremonti, Pera e Moratti non siano "attrattivi", ci potrebbe essere un secondo passaggio nella strategia salviniana, una "carta" nascosta sulla quale potrebbe convergere il fronte del no a Draghi. Si guarda soprattutto al Movimento 5 stelle, da qui il timore del Pd di un asse Conte-Salvini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.