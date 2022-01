Maratona, Paolo Celata asfaltato da Enrico Mentana per lo "scoop": "Taci, metti nei guai intere famiglie"

25 gennaio 2022 a

Paolo Celata, in collegamento con Enrico Mentana per lo speciale del TgLa7 sulle elezioni del Quirinale, svela lo "scoop del ristorante": "Questo è un locale a metà strada tra la Camera dei deputati e il Senato. E qui ci sono davvero tutti... Sono appena usciti i cosiddetti centristi come Lorenzo Cesa", racconta l'inviato del TgLa7. "Ma ci sono anche la ex ministra Paola De Micheli", prosegue Celata, "Ci sono anche i Cinque stelle come Paola Taverna ed Ettore Licheri". Sono tutti seduti ai tavoli dentro o fuori il ristorante. "Stanno tutti mangiando", sottolinea il giornalista. "E mangia qualcosa anche tu", dice Mentana ironico.

E ancora, osserva il direttore: "Metti nei guai intere famiglie". "Eh ma se vengono qui...", ribatte Celata. "Hai ragione, hai ragione", risponde il direttore del TgLa7. Che poi si complimenta con il suo inviato per lo "scoop del ristorante". Chapeau.

Lorenzo Cesa ha partecipato alla riunione del centrodestra dove erano presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Giovanni Toti e Maurizio Lupi.

