Quirinale, indiscrezioni: "Il centrodestra potrebbe votare Pierferdinando Casini già da oggi", inizia la conta?

Il centrodestra potrebbe iniziare a sondare il terreno per il Quirinale già da oggi. Nonostante la rosa dei candidati di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia preveda Carlo Nordio, Marcello Pera e Letizia Moratti, non si escludono sorprese. Diverse fonti parlamentari raccontano all'Adnkronos che, trasversalmente agli schieramenti, si starebbe ragionando di lanciare la candidatura di Pier Ferdinando Casini. Il motivo? Testarne la fattibilità. Infatti è quello dell'ex presidente della Camera dei deputati il nome sulla bocca di tutti da giorni. Casini, a detta di molti, sarebbe il profilo che metterebbe d'accordo tutti.

Per questo il centrodestra, nonostante Matteo Salvini abbia già negato la possibilità che Casini finisse tra i loro nomi e Fratelli d'Italia che scriverà il nome di Guido Crosetto sulla scheda, potrebbe cambiare idea. Le conferme non mancano. "Occhio allo spoglio di oggi", va avvertendo anche un big di area centrista lasciando intendere che potrebbero spuntare schede con il suo nome già nella terza votazione, quella di mercoledì 26 gennaio. E non sarebbe un caso che il fondatore dell'Udc, dopo aver deposto la scheda nell'urna durante la prima tornata elettorale, si sia intrattenuto a chiacchierare con la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini e il senatore della Lega Stefano Candiani.

Se il centrodestra voglia solo testare le possibilità di vedere un proprio candidato al Colle o, al contrario, se ora punti a Casini questo non è dato sapersi. Anche il diretto interessato ha preferito chiamarsi fuori, ben consapevole che parlandone si finisce per venire "bruciati". L'unica eccezione il senatore l'ha fatta ieri, quando con una vecchia foto ha dichiarato tutto il suo amore per la politica. Che fosse un timido tentativo di candidarsi? Chissà.

