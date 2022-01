Quirinale, FdI: "Oggi votiamo Guido Crosetto". Un messaggio agli alleati (e il partito diserta il "conclave")

26 gennaio 2022 a

Guido Crosetto è il nome che Fratelli d’Italia scriverà sulla scheda nel corso della terza votazione. L’indiscrezione arriva da fonti del partito di Giorgia Meloni, che probabilmente vuole iniziare a contarsi ma non sul nome di Carlo Nordio, la cui candidatura è concreta (per quanto di quasi impossibile realizzazione) e quindi non può essere bruciata in una votazione dall’esito già scritto. Inoltre così facendo Fdi potrebbe mandare un segnale agli alleati, anche se è stato subito precisato che “l’assoluta compattezza del centrodestra non è minimamente in discussione”. Ma FdI, inoltre, ha già fatto sapere che non parteciperà al conclave dei partiti alla ricerca di una soluzione al rebus.

Però forse non è così “assoluta”, fatto sta che Fdi non voterà scheda bianca perché “l’immagine che il Parlamento sta dando agli italiani è incomprensibile”. Di conseguenza i meloniani vogliono mandare un messaggio all’assemblea: “Non si può continuare a rimanere per giorni in una situazione di stallo”. Stallo che si potrebbe superare se Italia Viva e Movimento 5 Stelle convergessero, almeno in parte, su un nome uscito dal centrodestra e appositamente non inserito nella rosa ufficiale: quello della presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

“Nel pomeriggio faremo una dichiarazione ufficiale, vediamo che succede”, ha dichiarato Matteo Renzi a riguardo. In casa M5s sembra invece esserci una certa agitazione per l’ipotesi Casellati: secondo alcuni parlamentari grillini, Matteo Salvini starebbe facendo finta di trattare con Pd e M5s, cercando invece per vie traverse i voti per la Casellati.

