Niccolò Ghedini e Maria Elisabetta Casellati? In passato... Soffiata quirinalizia sulla "grande sintonia", ora tutto torna

Il suo nome è tra quelli più quotati per il Quirinale, ma chi è davvero Maria Elisabetta Alberti Casellati? Parlamentare e presidente del Senato, la 75enne di Rovigo è tra le personalità di spicco di Forza Italia. La sua carriera inizia a Padova, dove apre un suo studio come avvocato matrimonialista. Un percorso che la accomuna a un'altra figura importante del partito di Silvio Berlusconi: Niccolò Ghedini (ora legale personale del Cavaliere). Non a caso, scrive il Corriere della Sera - tra i due c'è sempre stata una sintonia.

Ma la scalata della Casellati inizia nel lontano '94, quando contribuisce a fondare Forza Italia diventando in poco tempo senatrice. E ancora, nel 2018 entra a far parte del Consiglio Superiore della magistratura e succede a Pietro Grasso come presidente del Senato. Poi, tra il 2008 e il 2011 è sottosegretario alla giustizia nel governo Berlusconi. Meno nota, invece, la sua vita privata.

Della Casellati si sa che è cattolica, sposata con l'avvocato Gianbattista Casellati e madre di due figli: Ludovica e Alvise. Quest'ultimo direttore d'orchestra. Visto il suo carattere serio e preciso, i parlamentari sono soliti chiamarla "Queen Elizabeth". Che sia lei il prossimo presidente della Repubblica? Mai dire mai, visto che alcuni retroscena sono pronti a scommettere che la "carta Casellati" verrà utilizzata dal centrodestra a partire dalla quarta votazione. D'altronde i Cinque Stelle l'hanno già votata al Senato.

