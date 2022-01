Quirinale, la mossa drammatica e disperata di Silvio Berlusconi: "Direttamente dal letto d'ospedale"

26 gennaio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi è fuori dai giochi del Quirinale, almeno in qualità di candidato. Il leader di Forza Italia si trova ricoverato al San Raffaele di Milano: tre giorni fa Alberto Zangrillo aveva parlato di normali controlli di routine, eseguiti dopo che il Cav ha sciolto le riserve sull’elezione del presidente della Repubblica. Oggi però il Corriere della Sera riporta che l’ex premier ha una “infezione” e che riceve visita solo dalle persone più vicine, tra cui la figlia Marina.

"Infezione alle vie urinarie". Cav, indiscrezioni dal San Raffaele: l'ultima durissima battaglia

Aldo Cazzullo ha però svelato un retroscena su Berlusconi, che sarebbe operativo in ottica Quirinale anche da ricoverato: “Un colpo di scena sarebbe un suo appello dal letto d’ospedale. Per Mattarella”. Quello del capo di Stato uscente è un nome che ricorre spesso, ancora di più alla luce dell’attuale situazione di stallo, che non è detto che si sblocchi nemmeno a partire dalla quarta votazione. Sempre Cazzullo ha riportato che ieri sera ci sarebbe stata una cena dei giornalisti siciliani a Roma (Sorgi, Merlo, Valentino, Buttafuoco), in cui si sarebbe discusso del Mattarella bis come vera soluzione del rebus Quirinale.

"Meno schede bianche del previsto". Tam-tam a Palazzo, "perché è un segnale": elettori in rivolta, caos totale?

Intanto i leghisti stanno provando a fare un tentativo sul nome di Elisabetta Casellati: se non saranno sicuri di avere i voti, non rischieranno. Secondo i più pessimisti è improbabile che siano più di 400 le preferenze per la Casellati, che non è molto amata in Forza Italia e crea disagi anche a Matteo Renzi e Luigi Di Maio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.