Quirinale, "pronti a tornare a casa": la rivolta dei governatori, una minaccia senza precedenti

26 gennaio 2022 a

a

a

Le votazioni per il Quirinale stanno andando troppo per le lunghe e cresce l'ira dei grandi elettori: anche il terzo voto, va da sé, è fumata nera Secondo alcune fonti citate da Aldo Cazzullo tra i presidenti di Regione monta l'idea di un appello: "Si decida entro venerdì, su un nome condiviso, Draghi o Mattarella: se no ce ne torniamo a casa", è il ragionamento riportato dalla firma del Corriere della Sera. Le trattative quasi impossibili tra centrodestra e centrosinistra, ma anche i dubbi sui candidati da proporre (né il Partito democratico, né il Movimento 5 Stelle hanno fatto nomi) hanno irritato Vincenzo De Luca.

"Un insulto agli italiani". Quirinale, Meloni spara ad alzo zero durante il voto: la clamorosa rottura della leader FdI

Stando a un retroscena di Libero il governatore dem della Campania si sarebbe sfogato dopo l'ennesimo voto a vuoto: "Da noi sì che si lavora, mica qua!". Lo stesso Mario Draghi si è mostrato alquanto indispettito. Alcuni lo danno già al Quirinale, altri frenano chiedendo che rimanga a Palazzo Chigi e altri ancora lo vorrebbero tagliare fuori del tutto. Insomma, il destino dell'ex numero uno della Bce catapultato in piena pandemia al governo, è in mano agli umori dei partiti.

Video su questo argomento Giuseppe Conte sente "centrosinistra" e sbrocca: punto nel vivo?

Neppure la terza chiama è andata a segno, dimostrando che sul Colle è nebbia totale. Lo conferma l'ultima uscita di Enrico Letta. Di fronte all'appello di trovare un accordo comune, il segretario del Pd ha risposto con un poco velato "no". "Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione contro i propri alleati di governo, - cinguetta in riferimento alla Lega che ha deciso la rosa dei candidati assieme a Fratellid'Italia - sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto". Insomma, un modo come un altro per chiamarsi fuori dalla trattativa addossando la colpa a Matteo Salvini.

Video su questo argomento "Sarebbe il massimo": chi fa il tifo per un Mattarella bis e perché

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.