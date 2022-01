Quirinale, per Guido Crosetto 114 voti: più di tutta FdI. Veleno e sospetti nel centrodestra: un pizzino?

26 gennaio 2022 a

Sono 114 le preferenze espresse in favore di Guido Crosetto nella terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Un riconoscimento personale per l’ex deputato di Fratelli d’Italia ma anche un segnale per gli alleati di centrodestra, con Giorgia Meloni che - pur non mettendo in dubbio l’unità della coalizione - sembrerebbe un po’ stufa di rimanere a guardare mentre gli altri leader portano avanti trattative più o meno improbabili.

Lo stallo romano sul Quirinale non è un bello spettacolo per il Paese ma anche per alcuni grandi elettori, stufi di dover votare scheda bianca. L’aspetto interessante è che Crosetto è stato votato anche al di fuori del perimetro di Fdi. Il partito della Meloni ha proposto il suo nome per non andare in “bianco” per la terza votazione di fila, ma soprattutto per iniziare a contarsi e provare a prendere in mano le operazioni, che finora sono state gestiste da Matteo Salvini, impegnato nelle trattative con gli altri leader.

Fdi può contare su 63 grandi elettori, ma Crosetto ha ricevuto 114 preferenze: secondo soltanto a Sergio Mattarella, che ne ha incassate 125 (e anche questo è un segnale interessante). Insomma, qualcosa si inizia a muovere: a partire da domani si giocherà la vera partita per l’elezione del presidente della Repubblica. Due le ipotesi: sul gigante sono arrivati voti grillini. Oppure, qualcuno nel centrodestra ha voluto lanciare un segnale: "no" ad Elisabetta Casellati.

