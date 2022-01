Maratona Mentana, Beppe Grillo telefona in diretta: "Tutte balle", e il direttore ammutolito balbetta

26 gennaio 2022 a

a

a

Enrico Mentana ha ricevuto in diretta la telefonata di Beppe Grillo. Tutto è partito dalla notizia data nel corso dello Speciale del Tg di La7 sul Quirinale, con la terza votazione che si è conclusa con un’altra fumata nera, ampiamente annunciata dato l’ordine di tutti i partiti di votare scheda bianca (fatta eccezione di Fdi, che ha espresso la sua preferenza per Guido Crosetto).

"Eletto col Pd, ma...". La confessione del leghista Rixi: Quirinale, il nome che prende quota (sotto traccia)

In pratica Mentana aveva riferito l’indiscrezione secondo cui il garante e il leader del Movimento 5 Stelle si erano parlati per convergere sulla candidatura di Mario Draghi al Quirinale. “Falso”, ha prima fatto sapere Grillo al direttore del TgLa7 tramite sms. Poco dopo l’ex comico ha preferito chiamare direttamente a telefono Mentana per spiegargli la situazione: l’impressione è che Grillo abbia “mitragliato” il direttore, che ha poi riportato le parole del garante M5s. “Lo dico immediatamente, c’è Grillo a telefono, dice che con Conte non hanno ma parlato di questo argomento, ovvero di portare Draghi al Quirinale”.

Dopo aver riagganciato, Mentana ha aggiunto alcune considerazioni: “Come vedete le cronache in diretta dei fatti politici si fanno anche con le precisazioni dei protagonisti. Poi Grillo come me è un signore del ventesimo secolo, manda gli sms o telefona, nonostante sia l’uomo che ha lanciato i social a uso politico. Però poi di suo fa così, anche questa è una strana nemesi”.

"A chi ha telefonato Gianni Letta". Quirinale, mossa a sorpresa e siluro a Tajani: chi prende quota per la presidenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.