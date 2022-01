Quirinale, Matteo Salvini verso "la fumata bianca": la telefonata con Berlusconi e l'incontro con Letta

26 gennaio 2022 a

Matteo Salvini ha detto si alla proposta di un incontro, fattogli da Enrico Letta, per trovare una soluzione condivisa sull'elezione del Capo dello Stato. Lo ha rivelato il giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Labate, ospite della Maratona Mentana in onda su La7. Una notizia che apre nuovi scenari su una possibile fumata bianca già domani, alla quarta votazione quando per eleggere il presidente della Repubblica basterà la maggioranza assoluta e cioè 505 voti. Oggi, mercoledì 16 gennaio, alle 19 il leader della Lega Salvini ha convocato una urgente riunione congiunta con deputati e senatori.

Nessun nome per ora, ma i papabili dovrebbero essere Mario Draghi, Pierferdinando Casini, ancora Sergio Mattarella. Si fanno anche altri nomi e altre ipotesi, ma è tutto in divenire. Tutto si è sbloccato nel pomeriggio, quando il leader leghista aveva detto annunciato che, "lavoro con fiducia, serietà e ottimismo. La soluzione può essere vicina". Nel frattempo nel centrodestra si muovono anche quelli di Fratelli d'Italia.

"Il risultato della candidatura di bandiera di Guido Crosetto - che raccoglie in aula il doppio dei voti di Fratelli d'Italia che lo proponeva - dimostra la potenziale attrattività che avrebbe un candidato unitario del centrodestra nell'attuale Parlamento. Ragione per la quale ancora una volta, pienamente soddisfatti dell'unità con cui il centrodestra si sta muovendo in questa fase, FdI continua a ritenere imprescindibile una votazione compatta del centrodestra su un candidato della coalizione, come concordemente valutato nell'ultimo vertice. A Matteo Salvini il mandato di individuare, attraverso le sue molteplici interlocuzioni, il candidato più attrattivo tra quelli presentati ieri". Questa la nota del partito della Meloni, mentre Salvini ha anche incontrato Silvio Berlusconi "hanno avuto una lunga e cordiale telefonata", hanno riferito fonti di entrambi i partiti. "Al centro del colloquio i principali dossier politici e, in particolare, l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica". Insomma, qualcosa si muove. Bisogna aspettare domani, per capire se ci sarà la fumata bianca.

