Elisabetta Casellati, la telefonata a scrutinio aperto: "Non vi fate strane idee". Quirinale, svolta definitiva?

“Parlamentare di Forza Italia chiama parlamentare M5s: ‘Non vi fate strane idee su Casellati, perché noi non la votiamo’”. È il retroscena svelato da Pietro Salvatori, inviato politico dell’Huffington Post: l’ipotesi di eleggere Elisabetta Casellati presidente della Repubblica è naufragata presto, dato che all’interno del centrodestra stesso non tutti erano compatti sul suo nome.

"Salvini è andato a casa di Sabino Cassese". Ma la Lega smentisce: "Nessun incontro" Colle, giallo a poche ore dal quarto voto

La Lega di Matteo Salvini aveva deciso di fare un tentativo e di contare gli eventuali voti per la Casellati: avendo però riscontrato un alto rischio di andarsi a schiantare, il Carroccio ha accantonato il suo nome e sta cercando alternative per mettere in difficoltà il centrosinistra. La mossa a sorpresa porta il nome di Sabino Cassese, su cui però è sorto un piccolo giallo: secondo l’esclusiva pubblicata da Il Foglio, Salvini avrebbe fatto visita a Cassese, che sarebbe il suo “coniglio nel cilindro”. L’eventuale candidatura del giurista sarebbe difficile da respingere per Enrico Letta, ma al tempo stesso sarebbe accolta male dal M5s e soprattutto da Giuseppe Conte, ampiamente criticato da Cassese ai tempi dei dpcm.

"Colle, la soluzione può essere vicina". Lega, le indiscrezioni sul candidato: "Se Salvini non rischia sulla Casellati..."

Fonti della Lega hanno però smentito che si sia verificato un faccia a faccia tra Salvini e Cassese. Non resta quindi che attendere ulteriori sviluppi, fermo restando sullo sfondo l’ipotesi Mattarella bis: il presidente uscente oggi è stato il più votato, soprattutto da parte del M5s, che ha voluto mandare l’ennesimo segnale all’indirizzo di Conte.

