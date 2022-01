Sergio Mattarella, "il santino che gira nella chat segreta dei Parlamentari". L'indizio del caos

27 gennaio 2022 a

a

a

Tra i Parlamentari, nelle chat non ufficiali, in queste ore, girano molti "meme". Fotomontaggi, spesso dal risvolto comico, che però esprimono bene "il sentiment" della politica alle prese con il rebus Quirinale. Per esempio, sta spopolando il santino "Ovunque proteggimi", con la foto del presidente uscente Sergio Mattarella.

Video su questo argomento Matteo Salvini accolto così dai Grandi elettori Lega: Quirinale, la scena che ribalta il quadro

D'altronde, l'aula di Montecitorio ha confermato il senso di spaesamento di molti onorevoli, non solo peones. Il Capo dello Stato, nonostante gli scatoloni già pronti per il trasloco, ha raccolto 125 preferenze. E, riferisce radio-Colle, molte sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle, in una sorta di regolamento di conti interno e braccio di ferro tra il capo politico ufficiale Giuseppe Conte e il leader occulto Luigi Di Maio.





"Mi hanno votato per il Quirinale?". Al Bano, sfogo rabbioso e tombale: "Queste sono...". Da godere

In Rete però si ride per la situazione di caos generale. Osho, sempre molto puntuto, ricorda che "nell'era dei vaccini, Pera mi sembra il nome più adatto". Una bella bordata, anzi una bella siringata alla partita del Quirinale, la prima elezione in tempo di pandemia. E forse, suggeriscono in tanti, non resta che affidarsi all'unica vera fonte super partes, l'intelligenza artificiale: "Alexa, scegli un presidente della Repubblica". Se sarà di alto profilo, dipende evidentemente dal livello di aggiornamento della applicazione. Si confida in una classe politica hi-tech.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.