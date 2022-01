Sondaggio Termometro Politico, dopo il Colle crisi e voto? Giorgia Meloni sta volando, dove arriva FdI mentre gli altri brigano

27 gennaio 2022 a

a

a

La partita del Quirinale è arrivata alla sua fase decisiva, anche se per il quarto giorno di fila i partiti hanno deciso di non decidere. Da oggi, giovedì 27 dicembre, basteranno 505 voti per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, sul quale però manca l’accordo: il confronto tra le coalizioni è concentrato sui nomi di Mario Draghi, Pier Ferdinando Casini ed Elisabetta Belloni, ai quali si è aggiunto nelle ultime ore Sabino Cassese.

"Il centrodestra si astiene". Cosa significa. Indiscreto: "Per chiudere oggi". Cala il gelo da Fratelli d'Italia, ma...

Lo stallo romano ha addirittura rilanciato l’ipotesi di elezioni politiche anticipate: se il governo dovesse dissolversi, si tornerà a votare già in primavera? Opzione da non escludere, anche se gli attori della commedia parlamentare faranno di tutto per arrivare a fine legislatura. In questo scenario si inserisce l’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Il primo partito resta sempre il Pd, rimasto stabile al 21,1% già rilevato la scorsa settimana. A seguire Fratelli d’Italia, che è tornato sopra il 20% e allungato leggermente sulla Lega, che invece è ancora ferma al 18,7%.

"Scura in volto". Meloni, ira dopo il vertice e bomba su Casini e Draghi: i due nomi con cui farli fuori

Il dato che balza di più all’occhio ma non sorprende affatto è quello relativo al Movimento 5 Stelle: neanche la (mezza) leadership di Giuseppe Conte è riuscita a risollevare i grillini, che hanno toccato il 14,2%, il minimo dal febbraio 2020. Forza Italia si mantiene all’8%, mentre alle sue spalle si inizia a far vedere la federazione composta da Azione e +Europa, che al momento vale il 4,8%.

Crosetto al Quirinale? La sua risposta al messaggio della Meloni: "Può procedere, ma...". Gigante di nome e di fatto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.