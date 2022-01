Silvio Berlusconi, "Mario Draghi gli ha telefonato. Il Quirinale non c'entra". Ma... le conferme dal San Raffaele

27 gennaio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato nella sua stanza al San Raffaele di Milano, dove viene attentamente controllato da Alberto Zangrillo e dal suo staff. Il leader di Forza Italia ha dovuto rinunciare al sogno del Quirinale ma sta comunque monitorando la situazione per provare a contare sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Chissà che alla fine il Cav non possa convergere su Mario Draghi, che oggi lo ha chiamato.

"Domani avremo un presidente": Draghi sconfitto, ecco i tre nomi. Il terrore di Mattarella: se oggi supera i 200 voti...

Una telefonata di cortesia, con il premier che ha formulato a Berlusconi i suoi migliori auguri di pronta guarigione: le fonti assicurano che nel corso della chiacchierata non è stato affrontato alcun tema politico. Difficile crederci, considerando che questi sono giorni caldissimi, in cui due grandi protagonisti come il Cav e Draghi sono finiti un attimo in secondo piano. Però il nome di “SuperMario” è sempre sul tavolo, nonostante leader di partito come Matteo Salvini e Giuseppe Conte continuino a ripetere che non lo vogliono muovere da Palazzo Chigi.

"Belloni una soluzione onorevole", il passo in avanti del Pd. La prima presidente donna? I dubbi sulla 007 al Colle

Fatto sta che il nome di Draghi è sempre in lizza per il Quirinale, così come quello di Pier Ferdinando Casini. Nelle ultime ore, però, stanno emergendo altri candidati su cui potrebbero convergere i voti di centrodestra e centrosinistra: si tratta di Elisabetta Belloni e Sabino Cassese, con quest’ultimo che avrebbe ricevuto a casa proprio Salvini nelle scorse ore (la Lega, però, ha smentito)…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.