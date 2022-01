Quirinale, "incontro tra Tajani e Mario Draghi": la mossa di Berlusconi che cambia ancora la partita

27 gennaio 2022 a

Il nome di Mario Draghi è finito un po’ in disparte in questi giorni in cui le votazioni per eleggere il prossimo presidente della Repubblica si sono concluse con un nulla di fatto. Nelle ultime 24 ore sono altri i nomi emersi con più forza, ovvero quelli di Elisabetta Belloni, Pier Ferdinando Casini e Sabino Cassese. Eppure l’attuale inquilino di Palazzo Chigi continua a essere la scelta preferita dei bookmaker, convinti che alla fine sia lui quello con più possibilità di salire al Quirinale.

E chissà che non abbiano ragione, a giudicare dalle manovre in corso nel centrodestra. Stamattina Draghi ha avuto un contatto telefonico con Silvio Berlusconi: le fonti sostengono che non si sia parlato di Quirinale o di politica in generale, ma pare arduo, pur non mettendo in discussione il fatto che il premier si sia voluto sincerare delle condizioni del Cav, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano. Dopo la telefonata, Antonio Tajani in qualità di coordinatore di Forza Italia è stato nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dove ha incontrato proprio Draghi. E, già prima dell'incontro con Tajani, si parlava di quotazioni di Draghi in netta risalita.

Stando a quanto si apprende da ambienti azzurri, il colloquio è stato “cordiale” ma ufficialmente non cambia la posizione di Forza Italia, secondo cui il premier deve rimanere dov’è e continuare a guidare il governo. Sarà davvero così? Tutto può cambiare in fretta, intanto in queste ore Salvini ha incontrato avvocati e docenti universitari: la caccia all’uomo giusto per il Quirinale continua…

