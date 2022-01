Quirinale, l'affondo di Matteo Renzi: "Non è X-Factor. Meglio il presidenzialismo, scelgano gli italiani"

27 gennaio 2022 a

Da Matteo Renzi è arrivata una stoccata a Matteo Salvini che lascia poco spazio alle interpretazioni. Pur non nominandolo apertamente, è chiaro che il leader di Italia Viva si riferisca al suo omonimo leghista, che sta provando ad assumere il ruolo di kingmaker sulla partita del Quirinale, che però rimane ancora bloccata.

Nelle ultime ore Salvini avrebbe incontrato “docenti e avvocati”, come trapelato dal suo partito, ma soprattutto avrebbe rilanciato la candidatura di Franco Frattini. Proprio quest’ultimo deve aver fatto andare su tutte le furie Renzi, che tra l’altro oggi è rimasto ai margini della trattativa per il Quirinale. “L’indecoroso show di chi ha scambiato l’elezione del presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimostra una sola cosa: bisogna far scegliere il presidente direttamente ai cittadini. Stanno ridicolizzando il momento più alto della democrazia parlamentare”.

Sul nome di Frattini già si era consumato uno scontro acceso negli scorsi giorni, con Enrico Letta e proprio Renzi che lo avevano escluso categoricamente. Tra l’altro è curioso notare che la posizione assunta dal leader di Italia Viva è la stessa di Giorgia Meloni per quanto riguarda l’elezione del presidente: “Mi auguro che questo sia l’ultimo anno dove si elegge il capo dello Stato attraverso il Parlamento e non con il voto espresso dai cittadini”, aveva dichiarato la fondatrice di Fdi durante la conferenza stampa congiunta del centrodestra a Montecitorio.

