Quirinale, oggi due voti: una conferma, verso l'accordo. Tam-tam a Palazzo, chi la può spuntare

28 gennaio 2022 a

a

a

Ufficiale, la capigruppo del Senato e della Camera ha stabilito che oggi, venerdì 28 gennaio, si terranno due voti per il Quirinale in una sola giornata. Una decisione che aleggiava nell'aria da ieri, rimandata da più giorni. Due i presupposti: nel corso delle operazioni di voto, rallentate per l'emergenza coronavirus dalle sanificazioni, ci si è però resi conto che si procedeva più spediti del previsto.

Ufficiale, "oggi si vota Casellati". La decisione di Salvini, un clamoroso azzardo: dramma o trionfo, i due finali

Ma non solo. Il sottotesto è che, forse, oggi avremo il presidente della Repubblica. Il punto è che boatos parlamentari riferivano che non ci sarebbe stato un secondo voto fino a quando l'accordo non fosse in dirittura d'arrivo: sarebbe stato, di fatto, tempo sprecato. Insomma, forse ci siamo davvero. La seconda votazione è stata messa in calendario per le 17, dunque l'esito lo si avrà intorno alle 22.

Video su questo argomento "Centrodestra irresponsabile". La stoccata di Renzi sul Quirinale: "4 giorni di voto senza logica"

Chi la spunterà, però, è ad ora impossibile a dirsi. Maria Elisabetta Casellati verrà votata dal centrodestra al primo scrutinio. Difficile che la spunti. In campo ovviamente i nomi di Mario Draghi, Sabino Cassese, Elisabetta Belloni, oltre a Giuliano Amato e Pierferdinando Casini. L'esito del primo voto influirà moltissimo sul secondo voto: tutto graviterà in base a quanti voti prenderà la Casellati e alle indicazioni che arriveranno dal segreto dell'urna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.