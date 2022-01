Quirinale, Matteo Renzi ai suoi: "Non votate. Il presunto centrosinistra...". Nell'sms l'affondo contro Letta e Pd

28 gennaio 2022 a

Lo scoop di Enrico Mentana piove nel bel mezzo della diretta su La7, la Maratona-Quirinale. Il direttore legge infatti, testualmente, il messaggio inviato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ai suoi grandi elettori.

E il messaggio recita: "Comunicazione finale di stamani. Per le cose che ci siamo detti, vi chiedo di non partecipare proprio al voto. Non rispondere alla chiama, non rispondere proprio. Il presunto centrosinistra non ritira la scheda ma risponde alla chiama. Il centrodestra risponde alla chiama e vota Casellati. Stiamo comunque vicino alla Camera. Nel pomeriggio alla sesta proviamo a chiudere. Se la smettono di fare X-Factor ce la si fa".

Insomma, Italia Viva non partecipa al voto: questo l'ordine di scuderia piovuto da Renzi. Clamoroso e durissimo il passaggio sul "presunto centrosinistra". Dunque l'ex premier ribadisce il suo "stop a giocare X-Factor", messaggio già arrivato nella serata di ieri. Ma soprattutto profetizza una chiusura già nella giornata di oggi...

Nel frattempo, dal Pd piove l'ennesima minaccia: "Se passa il nome della Casellati, si apre la crisi di governo", confermano fonti del Nazareno.

