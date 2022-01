Quirinale, Matteo Salvini si sbilancia: "Casellati miglior scelta possibile. Dopo, Mattarella". Odore di bis?

28 gennaio 2022 a

"Elisabetta Casellati è la migliore scelta possibile dopo Mattarella". Parola di Matteo Salvini, leader della Lega che a quarta votazione in corso per il Quirinale presenta la candidatura della forzista, presidente del Senato, in conferenza stampa a Montecitorio. "La scelta più alta più terza e meno politica - sottolinea -. La maggior parte dei Senatori hanno detto che è la miglior presidente del Senato e quindi miglior Presidente della Repubblica".



Il Pd ha minacciato che in caso di elezione "di forza", sarà crisi di governo. Anche per non correre rischi, ha ordinato ai suoi di astenersi. Così si scoprirà chi, tra i grillini, avrà il coraggio di votare la Casellati. "Sono deluso dalla fuga della sinistra, che diserta il voto e anche le riunioni di maggioranza - prosegue polemico Salvini -. Speriamo non sia la giornata della diserzione". "Proporrò ancora di reincontrarci nel pomeriggio - prosegue il leghista - e prima del secondo voto, perché se non ci si parla, si fugge e non si vota, la situazione non si risolve".



I più maliziosi hanno voluto cogliere in quelle parole, "dopo Mattarella", proprio un suggerimento in caso la situazione non si risolva. In questa fase di impasse, e considerati i numeri pesanti di quei 166 grandi elettori che giovedì hanno scritto il nome del presidente uscente sulla scheda, non si può escludere un gesto clamoroso da parte dei leader: in ginocchio da Sergio, come accadde nel 2013 con Giorgio Napolitano.

