Quirinale, Elisabetta Casellati? Le schede "marcate" per stanare i franchi tiratori. Indiscrezioni: "Dove può arrivare"

Parte la conta su Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra al Quirinale. Una conta anche all'interno della coalizione, e non a caso Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono già accordate sul nome da scrivere sulla scheda. Per contarsi, appunto, e capire da che parte arriveranno i possibili franchi tiratori (ma Roberto Fico è intenzionato a leggere solo il cognome, azzerando di fatto la manovra"

"Forza Italia scrive sulla scheda Elisabetta Casellati. La Lega vota Casellati, secco. Coraggio Italia vota Alberti Casellati. I Fratelli d’Italia invece scrivono sulla scheda Elisabetta Alberti Casellati", rivela Aldo Cazzullo nel suo indiscreto dalla Camera su Corriere.it. Vero è che il presidente della Camera Roberto Fico leggerà solo il cognome, "ma la Casellati sarà lì a controllare". E comunque verbale canterà.

Sono ore convulse, e l'impressione è che anche nel centrodestra stiano cercando la quadra in corso d'opera. La brusca accelerazione impressa questa mattina alle trattative, mai decollate, per il Capo dello Stato ha colto di sorpresa il centrosinistra, che per la quinta votazione ha già annunciato l'astensione. Un modo per impedire a qualche decina di grillini di votare per la Casellati, come già accaduto (in altro contesto politico) nel 2018.

Ma la partita è anche nel fronte del centrodestra, i cui grandi elettori sono 452. E non sono tutti scontati. Secondo Augusto Minzolini, direttore del Giornale, "sarà dura andare oltre i 400 voti. Questa mossa non l’ho capita". Stesso pensiero di Bruno Tabacci, mentre Osvaldo Napoli, ex forzista e oggi in Coraggio Italia, esce allo scoperto con Cazzullo: "Alberti chi? Casi che? Chi dovrei votare? Il centrodestra è finito, e tra un’ora avremo il certificato di morte".

