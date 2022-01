Pierferdinando Casini "commosso al telefono con Berlusconi": Quirinale, indiscrezioni toccanti

28 gennaio 2022 a

Gira una voce:la zampata di Silvio Berlusconi per Pier Ferdinando Casini. Mentre Gianfranco Miccichè, grande elettore e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, chiede al Cav di fare subito un appello pubblico in favore del Mattarella bis, subito dopo il flop di Elisabetta Casellati, gira voce di un caloroso e clamoroso riavvicinamento tra i due ex alleati, divisi da tanti anni anche da un "cordiale" gelo. Stando a numerosi retroscena incrociati, Berlusconi avrebbe dimostrato in queste settimane la propria contrarietà alla candidatura al Quirinale di Pierferdy, bollato senza mezze misura come "traditore". Ma ora qualcosa starebbe cambiando.

Il disastro Casellati, che i franchi tiratori del centrodestra hanno fatto fermare a 382 voti, ben lontani dalla soglia minima dei 441 voti attribuiti (per difetto) alla stessa coalizione, impone ora a Salvini. Meloni e Tajani la scelta di altri nomi su cui convergere. Non per la sesta votazione (il centrodestra non ritirerà la scheda) ma per sabato mattina, quando andrà in scena la settima tornata. E non è da escludere il colpo di scena firmato Cav. Berlusconi potrebbe fare "un appello secco dall'ospedale, per Casini", scrive Aldo Cazzullo nella sua diretta da Montecitorio per Corriere.it. Proprio con lui l'ex premier ieri avrebbe avuto una emozionate telefonata (andata bene, a differenza di quella con Mario Draghi) e il quirinabile Pierferdy "si è pure commosso. B sta lavorando per lui, anche se come extrema ratio non esclude Mattarella".

