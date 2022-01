Quirinale, la sesta votazione: indiscrezione, "i nuovi nomi da candidare"

28 gennaio 2022 a

a

a

Salta l'ipotesi Elisabetta Casellati, schiantatasi contro i franchi tiratori del centrodestra alla quinta votazione. I soli 382 voti racimolati a Montecitorio, 72 in meno della soglia dei 452 dei Grandi elettori della coalizione (ieri però erano state 442 le schede bianche) aprono scenari piuttosto complicati. "Chiedetelo a Mario Draghi", aveva detto in mattinata Giancarlo Giorgetti, il più draghiamo della Lega, a proposito di cosa sarebbe accaduto in caso di fallimento della candidatura della presidente del Senato.

Casellati, schede "marcate" per stanare i franchi tiratori. Tam-tam dall'aula, "quanti voti prende": attenzione...





Salvini, Meloni e Tajani devono fare i conti con la rabbia dei centristi di Coraggio Italia (secondo l'ex forzista Osvaldo Napoli, addirittura, "oggi è morto il centrodestra"), che premono per un accordo con il centrosinistra. E soprattutto avranno due ore di tempo per trovare un'alternativa da proporre alle 17, quando comincerà il sesto scrutinio. Scheda bianca o astensione sono opzioni pericolose, perché darebbero l'idea di una precipitosa retromarcia. Un altro autogol.

Berlusconi-Draghi? La telefonata è finita malissimo: "Sa come mi sono giocato 25 anni di vita?", Cav gela il premier

Una strategia difensiva potrebbe prevedere la riproposizione di uno dei primi tre candidati del centrodestra, magari Marcello Pera. Candidatura interlocutoria e destinata, numeri alla mano, a fallire, ma che regalerebbe qualche altra ora di riflessione. Se invece Salvini volesse fare un passo in direzione del centrosinistra, ecco i nomi già usciti in mattinata: l'ambasciatore Giampiero Massolo , la vera grossa sorpresa delle ore precedenti (il "coniglio dal cilindro"?) o il professore Sabino Cassese.



Se sarà il centrosinistra a prendere il pallino in mano, le possibilità sembrano limitate: Pier Ferdinando Casini, Mario Draghi, il bis di Sergio Mattarella. Ognuna delle tre ha forse più possibilità di Massolo o Cassese, anche se ognuno ha molti nemici, in tutti i partiti. Ma il quadro è talmente confuso, e il tempo talmente veloce nello scorrere, che salvo nuove clamorose sorprese il prossimo Capo dello Stato non potrà che uscire da questa terna.​​​

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.