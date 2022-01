Quirinale, vertice Conte-Letta-Salvini negli uffici del M5s: "Se la notizia trapela, c'è un accordo"

28 gennaio 2022 a

a

a

Ancora stallo, quinto e sesto voto per il Quirinale inutili. Bruciata Elisabetta Casellati, ora risalgono le quotazioni di Sergio Mattarella, per quel bis che non voleva. O di Mario Draghi, anche se la partita resta complessa. Sullo sfondo, comunque, ancora Pierferdinando Casini, le sue possibilità in netto calo, oppure il proverbiale coniglio dal cilindro.

Ma, forse, dopo una settimana di veti, intrighi e inconcludenza, siamo a una svolta. L'indiscrezione è di quelle clamorose: Giuseppe Conte, infatti, incontra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici del M5s. La conferma è arrivata da più parti e dalle agenzie di stampa poco dopo le 18. Un vertice senza precedenti, al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Maurizio Lupi: i tre leader, chiusi in una stanza, sono una novità assoluta in questa corsa quirinalizia. E non solo.

Un segno, forse, decisivo. Dal vertice può emergere il nome del prossimo presidente della Repubblica: obiettivo, chiudere domani. Il tempo stringe, gli schieramenti sono in ebollizione. E la politica, a ora, ne sta uscendo davvero male. Sarà la volta buona? Al termine dell'incontro Letta ha detto: "Sono ottimista".

E come sottolinea Enrico Mentana nella sua Maratona su La7, "il fatto che l'incontro sia stato pubblicizzato può significare che si è vicini a chiudere". Impossibile escludere che i tre si siano già incontrati, ma la notizia in questo caso è stata fatta filtrare da più fonti, contemporaneamente. Curioso che il vertice si svolga negli uffici grillini, di quel Conte che a ora è stato, o sembrato, sempre ai margini della trattativa.

Ma non è tutto. Si apprende infatti che poco prima del vertice, Salvini ha incontrato il premier, Mario Draghi: i due sono stati visti uscire a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro dallo stesso palazzo nei pressi di via Veneto. Tocca al presidente del Consiglio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.