Elisabetta Casellati, la drammatica telefonata a Silvio Berlusconi: finisce malissimo, voci da Forza Italia

"È lei la protagonista della propria sconfitta", si sfogano alcune fonti del centrodestra commentando la sonora legnata che Elisabetta Casellati si è presa durante il quinto scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Doveva essere votata dal centrodestra compatto e invece ha raccolto solo 382 voto, ben al di sotto delle più pessimistiche aspettative. Del resto, pare che la presidente del Senato non sia particolarmente amata dai colleghi parlamentari, specialmente da quelli del centrodestra. Riporta il Corriere della Sera in un retroscena che ieri sera 27 gennaio c'erano molte perplessità sulla decisione di votarla in Aula, su questa prova di forza che è miseramente fallita.

Ma sarebbe stata proprio la Casellati a imporsi, arrivando pure ad alzare la voce durante una telefonata con Silvio Berlusconi, con il quale ha avuto "uno scambio di vedute non proprio sereno". Eppure all'interno di Forza Italia sapevano bene come sarebbe andata a finire: "In questi anni al Senato si è fatta più nemici che amici", rivela un suo collega, uno che la conosce bene e soprattutto sa quanto le senatrici azzurre abbiano con lei un rapporto difficile.

E non solo ha discusso con il Cavaliere ma pure con Antonio Tajani, che in tutta sincerità si era detto molto perplesso, aveva litigato. La Casellati però era andata dritta e durante le riunioni di giovedì notte si era detta non disponibile a fare un passo indietro. Anzi, sosteneva di essere assolutamente certa che avrebbe ottenuto anche i voti di Italia Viva e aveva mandato messaggi a chiunque per chiedere di essere votata.

