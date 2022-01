Quirinale, Elisabetta Belloni? Matteo Renzi passa agli insulti: "Come un Gormito", crisi di nervi alla Camera

28 gennaio 2022 a

Matteo Renzi non voterà Elisabetta Belloni. "Che il capo dei servizi segreti in carica diventi presidente della Repubblica è inaccettabile", tuona il leader di Italia viva." Si tratta di una deriva senza precedenti. La Belloni è una mia amica. Ma dai servizi segreti non si va al Quirinale: chi non lo capisce non ha cultura istituzionale". Quindi affonda Matteo Salvini e Giuseppe Conte con una battuta: 'C'è qualcuno che è cresciuto con il senso istituzionale di un Gormito" e se Elisabetta Belloni dovesse diventare presidente della Repubblica, "rivendico di essere in minoranza".

Il leader di Italia Viva prova a spiegare che "il capo dei servizi segreti, senza essersi dimesso e senza essere stato eletto, non può diventare il capo dell'Italia. È una cosa che non si fa." E ancora, afferma Renzi: "Gli accordi politici si fanno ma non si storpiano le istituzioni. Ci sono migliaia di agenti che lavorano sotto copertura. Non possono essere guidati da chi fa politica attiva. Se non si capisce, non c'è cultura istituzionale", insiste, "Sarebbe un precedente gravissimo".

Da parte sua Matteo Renzi sarebbe favorevole a Draghi, Casini o Mattarella al Quirinale. "Sergio Mattarella è un galantuomo. E' chiaro che lo voterei anche oggi ma il problema è che lui ha chiesto di non essere tirato per la giacchetta. Ma ogni giorno che va avanti lo stallo, diventa più probabile il fallimento di chi doveva gestire questa partita e quindi anche la possibilità di andare da Mattarella. Come reagirà è un argomento complesso".

