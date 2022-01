Elisabetta Belloni, il "bacio della morte" di Beppe Grillo? "Benvenuta, signora Italia"

28 gennaio 2022 a

Elisabetta Belloni potrebbe essere la prima donna eletta presidente della Repubblica? Forse. O forse no. È quanto emerso dopo il faccia a faccia tra Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte: se il primo è rimasto molto prudente, gli altri due si sono invece lanciati in proclami provando subito a intestarsi la scelta di"una donna al Quirinale". Risultato? Tutti gli indizi hanno subito portato ad Elisabetta Belleoni, che rischia di essere subito bruciata (sono piovuti i no di Matteo Renzi, Forza Italia e parte del Pd). E ora, sul capo dei servizi segreti, è arrivato il proverbiale “bacio della morte” da parte di Beppe Grillo, poche parole in grado di far definitivamente far saltare tutto.

“Benvenuta Signora Italia, ti aspettavamo da tempo”, ha twittato il garante del Movimento 5 Stelle, aggiungendo l’hashtag di Elisabetta Belloni. Un’uscita allo scoperto un po’ stonata, dato che sono arrivate pesanti bocciature da più parti. Come detto Forza Italia ha stoppato sul nascere l’ipotesi Belloni, non ritenendo opportuno avere due tecnici al Quirinale e al Palazzo Chigi. Matteo Renzi è stato ancora più netto: “La stimo, ma il capo dei servizi segreti in carica non può diventare presidente della Repubblica. Domani mattina proporremo di non votarla”.

Pure da Leu è arrivato il no alla Belloni: “Con tutto il rispetto per la competenza e la capacità, in un Paese democratico è assolutamente inopportuno che il capo dei servizi segreti diventi presidente della Repubblica”. Quindi l’asse Lega-M5s che dovrebbe eleggere la Belloni potrebbe non reggere, e di conseguenza continuano a risalire le quotazioni di un Mattarella bis: i 336 voti ottenuti al sesto scrutinio sono un segnale arrivato dai grandi elettori che è difficile da ignorare.

E insomma, un Beppe Grillo mai così improvvido...

