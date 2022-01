Quirinale, Paolo Liguori a Stasera Italia: "I 336 franchi tiratori di Mattarella"

29 gennaio 2022 a

Si parla della giornata di votazioni per il presidente della Repubblica da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 28 gennaio, e Paolo Liguori, rispetto all'esito del sesto scrutinio ha osservato: "I 336 voti di Sergio Mattarella? Sono franchi tiratori contro un'Istituzione".

Del resto, ha proseguito il giornalista durante il suo intervento: "Le più alte Istituzioni della Repubblica vanno candidate solo quando c'è un accordo non possono essere buttate così nel piatto perché metà dei votanti si era astenuto".

E ancora, ha affondato Paolo Liguori: "L'indicazione era di votare scheda bianca, come hanno fatto in 104 - ha sottolineato - gli altri 330 sono franchi tiratori nei confronti di Mattarella, tirando in ballo il presidente della Repubblica uscente. E quello che è successo questa sera (ieri 28 gennaio, ndr) con Mattarella è successo quest'oggi con Elisabetta Casellati: questa cosa non va bene", ha concluso.

