Maria Elena Boschi umilia Giuseppe Conte: "Assente al vertice, aveva judo"

29 gennaio 2022 a

a

a



"Aveva judo". Due parole: Maria Elena Boschi umilia Giuseppe Conte a microfoni aperti e telecamere accese. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, conferma che il leader del Movimento 5 Stelle ha disertato il vertice di maggioranza convocato sabato mattina per decidere cosa fare alla settima votazione. Conte, nello sconcerto generale, non si è presentato obbligando i presenti ad aggiornare l'incontro. Matteo Salvini, Enrico Letta, Antonio Tajani e Renzi non sono gli unici stupiti: dal Movimento 5 Stelle rimbalzano voci spiazzate e la motivazione, ai di là delle facili ironie della Boschi, è probabilmente tutta da ricercare nel caos del Movimento.

"Cerimonia cannibale". Massimo Giannini, profezia horror sulla Belloni: "Ecco che fine farà" | Video

Nella notte, la rottura tra l'ex premier (che non è parlamentare, e questo non è un dettaglio da poco) e Luigi Di Maio è diventata drammaticamente di dominio pubblico: Conte, con tanto di endorsement social di Beppe Grillo, ha appoggiato a sorpresa la candidatura di Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti. Un tecnico, donna, su cui convergono Lega e Giorgia Meloni. Dal fronte Pd, Enrico Letta sembra stato preso in mezzo, e non a caso nel Pd è grande l'irritazione nei confronti dell'alleato grillino. Ma il più inferocito con Conte è proprio Di Maio: "Metodo indecoroso", ha definito il ministro degli Esteri la scelta di virare sulla Belloni. Non per contrarietà al nome, tutt'altro. Di Maio è anzi il più grande sponsor di Miss 007, ovviamente molto vicina alla Farnesina, e teme a ragione che l'improvvida e spregiudicata uscita notturna dell'avvocato sia un modo non per lanciarla, ma bruciarla.

"Benvenuta, signora Italia": il bacio della morte di Beppe Grillo a Elisabetta Belloni, il disastro del comico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.