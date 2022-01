Quirinale, Bruno Vespa e la "vergogna": "Sangue e me***, come sono ridotti i politici"

29 gennaio 2022 a

a

a

Bruno Vespa è nauseato da queste votazioni per eleggere il presidente della Repubblica e cita l'ex ministro socialista Rino Formica che dopo i 101 franchi tiratori di Romano Prodi disse: "La politica è sangue e me***", per dare l'idea di quello che sta succedendo oggi. Premesso che Elisabetta Casellati "sapeva benissimo quanto fosse ardua l'impresa di avvicinarsi ai 451 voti dell'intero centrodestra e andare oltre, visto che la decisione del centrosinistra di non ritirare la scheda escludeva il previsto pescaggio nei 5 Stelle", scrive nel suo editoriale su Il Giorno, "gli oltre settanta franchi tiratori sono troppi".

Dopo il siluro sulla Casellati, quadro politico ribaltato. "Cav, Renzi, Toti e Calenda", il retroscena



Troppi perché, prosegue il direttore di Porta a porta, "più della metà (la Lega dice addirittura 45) vengono da Forza Italia, il partito del presidente del Senato, sostenuto apertamente da Berlusconi" e ora "Forza Italia rischia la dissoluzione". Non stupisce invece il "tradimento di una ventina (su 32) di 'Coraggio Italia' di Toti e Brugnaro. Però anche qui: non si può stare in una coalizione per guadagnare qualche seggio nel maggioritario e poi tradirla al primo momento utile".

Anche perché i politici dovrebbero "sapere quale grado di disistima per il Palazzo si sia ormai raggiunto. Volgare e frutto d'ignoranza l'accusa alla Casellati di aver assistito allo scrutinio accanto a Fico, come prevede la Costituzione, essendo soggetto interessato. Lo fecero Cossiga (eletto) e Fanfani (bruciato)".

Giuseppe Conte "assente dal vertice di maggioranza". Retroscena Mentana: "sfiduciato" da Di Maio?

Detto questo, lo scenario, conclude Bruno Vespa, è sconcertante: Salvini vuole una donna, Elisabetta Belloni o Paola Severino. Se la sua proposta "è concordata con Letta, cadono le tre teste di serie: Casini, sostenuto da Letta, Renzi e anche da Forza Italia. I 5 Stelle dovrebbero come al solito dividersi. Dopo Casini c'era l'opzione Draghi: non lo vuole in nessun modo Conte (ma Di Maio sì), non lo vuole mezzo Pd e Salvini/Meloni lo subirebbero", nell'ottica di un "nuovo governo (Salvini)" di un "accreditamento post elettorale (Meloni)". I 5 Stelle hanno votato e vogliono Mattarella, "che gli toglierebbe le castagne dal fuoco. In questo caso, però, sarebbe meglio chiudere Montecitorio per dimissioni della politica".

"I 336 franchi tiratori di Mattarella". Liguori svela la vergogna Pd: un rovinoso autogol?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.