Sergio Mattarella, "ecco la donna che vogliono al Quirinale". La clamorosa prima pagina del Tempo

Una donna al Quirinale: la carta Elisabetta Belloni sembrava quella vincente ieri sera, dopo che sia Matteo Salvini sia Giuseppe Conte hanno parlato di una presidente al Colle. Il nome fatto più spesso fino a quel momento era stato proprio quello dell'attuale capo del Dis, i nostri servizi segreti. Peccato, però, che dopo pochi minuti si sia alzato lo scudo dei "no", prima quello di Matteo Renzi, poi quelli di Forza Italia e di parte del Pd. Secondo loro, infatti, sarebbe indegno per un Paese democratico il passaggio diretto dai servizi segreti alla presidenza della Repubblica.

Mentre ieri si discuteva di questo, alla sesta votazione - quella che si è svolta nel pomeriggio - è stato di nuovo Sergio Mattarella a prendere più voti, ben 336. Si tratta dell'unico che può vantare un gran numero di voti a ogni scrutinio. Non si sa con sicurezza chi è che continui imperterrito a votare per Mattarella nonostante il suo no, ripetuto più volte, ma è probabile si tratti soprattutto di grillini e membri del gruppo misto, che si sono detti sempre favorevoli a un mandato bis.

L'ipotesi di una donna al Quirinale, insomma, sembra essere già sfumata. L'unica costante è rappresentata dal capo dello Stato uscente. Ecco perché il direttore del Tempo Franco Bechis ironicamente scrive: "I nostalgici di Mattarella lo vorrebbero lì in ogni modo, e se proprio bisogna passare per le quote rosa, gli si metta una parrucca in testa per confondere un po’".

