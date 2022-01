Quirinale, il lapsus di Luca Zaia a scrutinio in corso: "Vi ricordate il Mattarella 2? Scusate..."

29 gennaio 2022 a

a

a

Lapsus esilarante di Luca Zaia durante il collegamento con Enrico Mentana allo speciale di TgLa7 sul Quirinale: "Vi ricordo che con il Mattarella due" dice il governatore della Regione Veneto e grande elettore. Che poi si corregge: "Scusate... Vi ricordo che con il Napolitano due abbiamo dovuto chiedere a un presidente dimissionario di dare la disponibilità perché il Parlamento non era più in grado di chiudere".

"Se hai la sfortuna di trovare Federer...". Parla Mastella, una pesantissima resa: Casini, così sfuma il sogno Colle

Infatti, dopo lo stallo e i fallimenti di questi giorni di elezioni la Lega ha preso la clamorosa decisione di votare Sergio Mattarella. "Gli italiani non meritano altri giorni di confusione. Io ho la coscienza a posto, ho fatto numerose proposte tutte di alto livello, tutte bocciate dalla sinistra", ha detto Matteo Salvini. "Riconfermiamo il presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al governo, subito al lavoro da oggi pomeriggio, i problemi degli italiani non aspettano".

Elisabetta Casellati e i voti mancanti, la foto rubata a Montecitorio: "Forse...". Tradimento-Quirinale | Guarda

In casa Lega anche il Senatur Umberto Bossi è d'accordo: "Se necessario, va bene Mattarella. Se la sinistra mette veti anche sui nomi che propone... Li ha messi pure su Casini che è stato eletto col Pd. Se non c'è possibilità d'intese, credo che bisogna chiedere al presidente Mattarella", ha detto parlando in Transatlantico con i giornalisti e chiarendo che un mandato bis di Mattarella "non è un ripiego".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.