Quirinale, Giorgia Meloni e la bomba sul Mattarella-bis: "Sarei stupita se accettasse"

Si dice "stupita", Giorgia Meloni, dalla possibilità che Sergio Mattarella dica sì alla richiesta, che gli verrà recapitata al Quirinale il primo pomeriggio, di restare al suo posto per altri 7 anni dopo aver ribadito decine di volte di non voler essere rieletto. Con ogni probabilità la leader di Fratelli d'Italia resterà stupita eccome, perché il presidente dirà sì al bis "a furor di Parlamento". Tutta l'aula della Camera, ma senza i voti di FdI.

E sui social la Meloni è stata. non a caso, già durissima: "Giochi di potere, trattative di palazzo e tristi teatrini con l'Italia paralizzata da giorni - ha scritto -: un indegno spettacolo nei confronti dell'intera popolazione. Col Presidenzialismo i cittadini avrebbero potuto scegliere direttamente il Capo dello Stato e l’Italia avrebbe già un Presidente. Cosa aspettiamo ancora?". Una battaglia politica che si giocherà i prossimi anni, assetti parlamentari permettendo. Perché la grande incognita, ora, è la tenuta del centrodestra che appare spappolato e diviso come non mai. "Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci", era la sibillina frase della Meloni non appena si era sparsa la notizia del bis alle porte.

"Oggi si accorgono che tutto quello che avevamo chiesto e proposto (da oltre un anno) era della massima importanza. Chiederanno mai scusa agli italiani?", è la rivendicazione della leader di Fratelli d'Italia, condividendo un post scritto il 18 gennaio scorso. ""Avevamo proposto di incentivare le cure domiciliari. Ci hanno dato dei complottisti. Avevamo criticato il protocollo “Tachipirina e vigile attesa”. Ci hanno deriso. Avevamo chiesto il potenziamento dei mezzi pubblici. Non ci hanno dato retta. Avevamo chiesto di utilizzare l’aerazione meccanica controllata nelle scuole e negli edifici pubblici. Hanno preferito utilizzare i soldi nei banchi a rotelle. Oggi si accorgono che tutto quello che avevamo chiesto e proposto (da oltre un anno) era della massima importanza.

