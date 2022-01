Quirinale, la profezia di Marcello Sorgi su Mattarella: "Martedì scorso...", inquietante e sconcertante

29 gennaio 2022 a

Marcello Sorgi lo ha sempre sostenuto: finirà con un Mattarella bis. E così sarà con ogni probabilità. E ora Aldo Cazzullo, nella sua diretta sul sito del Corriere della Sera, gli riconosce questa sorta di preveggenza: "Altro profeta era stato Sorgi che riunendo i giornalisti siciliani a Roma - Valentino, Merlo, Buttafuoco - martedì aveva vaticinato Mattarella. Orgoglio isolano".

"Sergio Mattarella potrebbe cambiare idea sul bis", aveva infatti sostenuto l'editorialista de La Stampa che aveva posto un solo limite affinché questo potesse avvenire. L'appello deve arrivare dai leader della maggioranza e dopo altri tre-quattro giorni di caos totale come questi. Sul Quirinale infatti le fumate nere sono state ben sette. Per questo motivo il presidente della Repubblica alla fine "non potrà restare sordo".

Sergio Mattarella infatti ha già ottenuto 387 voti al settimo scrutinio e nel prossimo saranno almeno il doppio. L'ipotesi del secondo mandato per il presidente prende quota, probabilmente in modo definitivo e decisivo. A chiederglielo sarebbe stato lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi. Il capo dello Stato sarebbe irritato tanto che non vuole incontrare i leader dei partiti ma soltanto i capigruppo.

