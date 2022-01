Quirinale, Enrico Letta sfotte Matteo Salvini sul bis di Mattarella: "Siamo stati bravi a seguirlo"

29 gennaio 2022 a

Sull'ipotesi Mattarella bis, Matteo Salvini rivendica la scelta ed Enrico Letta lo prende in giro: "Oggi vi chiedo di rivendicare il fatto che siamo stati bravi e pronti a seguire la decisione che ha preso oggi" il leader della Lega. Con un passaggio di evidente ironia, sottolineato dagli applausi e dalle risate dei grandi elettori del Pd, il segretario dem ha ripercorso così nel corso dell'assemblea del Pd le ultime ore che hanno portato all'epilogo della vicenda Quirinale.

Salvini, infatti, sulla ricandidatura di Sergio Mattarella, ha rivendicato: "La mia proposta è diventata la proposta di tanti".

Tant'è. L'ottava votazione al via dalle 16.30 si dovrebbe chiudere quindi con la fumata bianca per l'attuale inquilino del Colle. La decisione di convergere sul capo dello Stato è arrivata dopo una mattinata di incontri e consultazioni tra i leader, il premier e lo stesso presidente della Repubblica che, raccontano in ambienti parlamentari, avrebbe ricevuto diverse telefonate dai leader di partito mentre si trovava nella sua nuova casa di Roma. Mario Draghi ha fatto da trait d'union tra il Colle e le forze politiche dopo un colloquio con Mattarella a margine del giuramento al Quirinale di Filippo Patroni Griffi come giudice della Corte Costituzionale. E' opportuno che Mattarella resti al Colle "per il bene e la stabilita' del Paese" avrebbe detto il premier allo stesso presidente della Repubblica e ai leader politici. Quindi, dopo un vertice dei leader della maggioranza l'annuncio dell'intesa per chiedere a Mattarella di restare.

