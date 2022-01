Quirinale, Renato Brunetta soddisfatto: "Mattarella al Colle e Draghi al governo sono i migliori garanti"

29 gennaio 2022 a

Renato Brunetta rompe il silenzio sul voto per il Quirinale, che in queste ore sembra andare verso una rielezione di Sergio Mattarella. "Stabilità e credibilità: ho sostenuto da sempre la necessità di tutelare questi due valori sopra tutti, per il bene del Paese - sono le parole del ministro per la Pubblica amministrazione su Instagram -. I migliori garanti della stabilità e della credibilità dell'Italia sono Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e Mario Draghi alla guida del Governo. Oggi i grandi elettori faranno la scelta giusta".

