Claudio Borghi apre il fuoco per il Mattarella-bis: "Molto buia è la notte". Senza precedenti nella Lega

Primi malumori per la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Questa volta a mostrare una certa insofferenza non è il fronte dell'opposizione, ma Claudio Borghi. Il deputato della Lega, a scrutinio ancora aperto, ha cinguettato: "Mattarella presidente. La fine della corretta rappresentanza politica parlamentare. Molto buia è la notte". E infatti la vittoria del capo dello Stato, uscito e già rientrato al Quirinale, dimostra tutta la debolezza dei partiti che non sono riusciti a trovare un accordo.

Nemmeno le esultanze a quorum passato fanno pensare che Mattarella rappresenti una vittoria per qualcuno. Anche se Enrico Letta, segretario del Pd, in Aula applaude e ribadisce un "grazie Mattarella" e Giuseppe Conte va dicendo che "la candidatura è montata nella nostra comunità" del Movimento 5 Stelle, il bis è un flop totale. Stesso discorso per Matteo Salvini che, dopo i continui "no" ai candidati da lui proposti, si è trovato costretto a tornare sui propri passi.

Non senza creare qualche frizione con l'alleata Giorgia Meloni: "Mi aspettavo più coraggio, gli altri cambiano sempre idea ma Fratelli d'Italia no", sono state le parole della leader di FdI. E nemmeno senza generare un po' di scontento all'interno del Carroccio. Come dimostra il tweet del fedelissimo Borghi (e le intricate vicende di giornata che hanno visto come protagonista Giancarlo Giorgetti, che ha ventilato le sue dimissioni da ministro).

