Quirinale, Mattarella dopo il bis: "Non mi sottraggo ai doveri. Grazie ai parlamentari e ai delegati delle regioni". Non ai leader...

29 gennaio 2022

Bis per Sergio Mattarella al Quirinale, rieletto con 759 voti. Finisce così la corsa al Quirinale. Una corsa pazza, piena di veti, polemiche e colpi di scena. Una corsa da cui la politica ne esce male, anzi malissimo, tirando per la giacchetta nuovamente il presidente uscente. Il presidente della Repubblica che questo bis non lo voleva fare e lo aveva ribadito in tutte le salse, più volte.

Ma tant'è, è ancora Mattarella. E subito dopo la rielezione, il tredicesimo presidente della Repubblica che succede a se stesso, ha rilasciato una breve, posata, ma ficcante dichiarazione. Introdotto da Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, Mattarella ha affermato: "Ringrazio i presidenti di Camera e Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle regioni per la fiducia espressa nei miei confronti", ha premesso.

"I giorni difficili trascorsi per l'elezione del presidente della Repubblica - ha ripreso Mattarella -, nel corso della grave emergenza che stiamo attraversando sul versante sanitario, economico e sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri a cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini", ha concluso.

Poche parole in cui conferma il suo impegno, l'impossibilità di sottrarsi di fronte a una simile chiamata, "ai doveri a cui si è chiamati", per usare le sue parole. Ma non si può non notare quel riferimento, anzi quel ringraziamento "ai parlamentari e ai delegati delle regioni". Non ai leader dei partiti, quegli stessi leader che, pare, oggi non ha voluto incontrare: al loro posto i capigruppo. Un'omissione che la dice lunga, che nello stile di Mattarella - sobrio, pacato - è uno schiaffo a chi non è stato in grado di trovare una soluzione alternativa. Nessun riferimento, infine, alla durata del mandato: tra le condizioni che avrebbe posto circa il suo bis, quella di non avere alcun vincolo.



