In Onda, Sabino Cassese sul Quirinale: "Non mi ha cercato solo Matteo Salvini...", la confessione cambia il quadro

Ora che la partita del Quirinale si è chiusa con il bis di Sergio Mattarella, parla uno dei protagonisti della convulsa settimana che si va a chiudere: Sabino Cassese, il costituzionalista che per una notte è sembrato vicinissimo alla presidenza della Repubblica. Lo fa a In Onda, il programma de La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. E Cassese svela particolari importanti: no, non lo ha cercato solo la Lega con Matteo Salvini, così come si pensava fino ad ora.

Il giurista premette: "È giusto che le forze politiche abbiano cercato di lanciare dei nomi e fare degli accordi. Dobbiamo essere però felici per l'esito di Mattarella, il nome che ha raccolto più consensi". Dunque le lodi a Luigi Di Maio per quanto detto dopo la conferma di Mattarella: "Teniamo presente di che mutamento radicale c'è stato nel M5s. La dichiarazione di Di Maio poteva essere quella di un vecchio notabile della Dc di settant'anni. Sentire quelle cose da lui mi ha fatto piacere, vuol dire che la loro forza è a disposizione della Repubblica, è molto importante", sottolinea (delegittimando, de facto, Giuseppe Conte).

Quindi Concita chiede chi lo abbia cercato, in questi giorni. E Cassese ammette: "Sì, ho avuto dei contatti. Con Italia Viva, con la Lega e con Fratelli d'Italia". "È bizzarro che la abbia cercato la destra...", commenta sorniona Concita. E lui ricorda: "Io ero stato invitato a parlare insieme ad altre persone di tutte le altre forze politiche ad Atreju, alla riunione conclusiva, riguardava il presidenzialismo". La De Gregorio insiste: "FdI la avrebbe votata? Ne ha parlato con la Meloni?". "Scusi, ma poi che senso ha fare questa storia retrospettiva?", conclude Cassese. Resta il dato politico: stando a quel che dice, è stato cercato anche da FdI e da Matteo Renzi. Già, al Colle ci è stato davvero vicino.

