Sergio Mattarella, dopo il bis al Colle un'altra beffa: la nuova casa? Ecco quanti soldi perde

Sergio Mattarella si sarebbe aspettato tutto, ma non che i partiti non riuscissero a trovare un accordo sul Quirinale. Il presidente della Repubblica in merito era stato chiarissimo: niente bis. E invece, come sappiamo, le cose sono andate diversamente costringendo il capo dello Stato a cambiare i piani. Tra questi c'è sicuramente il trasloco. Mattarella, per lanciare un messaggio alle forze politiche, aveva iniziato a spostare i suoi oggetti più cari in una nuova abitazione. Questa pagata lautamente.

L'appartamento, situato ai Parioli a due passi da viale Liegi, ha richiesto diverse mensilità in anticipo oltre che - scrive Il Tempo - una serie di lavori di ristrutturazione. Tutti soldi buttati, per come si sono messe le cose e che Mattarella non vedrà più indietro. Il timore di alcuni parlamentari è proprio quello che il presidente possa chiedere il rimborso delle elevate spese.

Ma chi conosce l'uomo sa bene che mai si spingerebbe a chiedere quanto speso. A Giorgio Napolitano, anche lui alle prese con il bis, andò certamente meglio. L'ex capo dello Stato a Roma aveva già la sua abitazione da cittadino semplice e quindi non ebbe bisogno di trovarsi un altro alloggio dopo i faticosi sette anni di mandato.

